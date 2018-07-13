SİVAS:
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24 Temmuz 2018 Salı 14:05

13 Kaçakçı hakkında işlem yapıldı

Sivas’ta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 13 kaçakçı hakkında işlem başlatıldı.Edinilen bilgiye göre Sivas’ta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri geçtiğimiz hafta Sivas’ta 7 sigara...

13 Kaçakçı hakkında işlem yapıldı
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Sivas’ta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 13 kaçakçı hakkında işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre Sivas’ta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri geçtiğimiz hafta Sivas’ta 7 sigara kaçakçılığı ve 5 uyuşturucu kaçakçılığı olmak üzere 13 kaçakçılık olayını engelledi. 4 bin 300 paket gümrük kaçağı sigara, 22 gram kubar esrar ve 5 gram toz esrar ele geçirildi. 13 kişi hakkında kaçakçılık suçlaması ile yasal işlem başlatıldı.
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