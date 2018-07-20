20 farklı ülkeden Sivas’ı tanımaya geldiler

Yunus Emre Enstitüsü’nün düzenlediği program çerçevesinde 20 farklı ülkeden Sivas’a gelen 24 yabancı öğrenci üç hafta boyunca kenti tanıma fırsatı bulacak.

Dünyanın farklı ülkelerinde Türkçe’ye gönül veren öğrenciler Yunus Emre Enstitüsü tarafından Türkiye’de misafir ediliyor. 2010 yılından bu yana düzenlenen ’Türkçe Yaz Okulu’ 118 ülkeden 1000 öğrencinin katılımıyla gerçekleşiyor. 16 Temmuz-12 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşen programa bu yıl, yurt dışında faaliyet gösteren Yunus Emre Enstitüleri ve enstitü ile protokolü bulunan üniversitelerin Türkoloji bölümü öğrencilerinden oluşan katılımcıların yanı sıra Türkiye’yi ve Türkçe’yi yakından tanımak isteyen pek çok öğrenci katılıyor. Bu anlamda Sivas’a gelen 24 yabancı öğrenci; valilik, belediye ve Cumhuriyet Üniversitesi’nin destekleriyle gerçekleştirilen programlar çerçevesinde şehri yakından tanıma fırsatı bulacak.

Sivas Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki tarihi Abdiağa Konağı’nda düzenlenen tanışma programına, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, Cumhuriyet Üniversitesi Rektör Danışmanı Prof. Dr. Recep Toparlı, Türkçe Öğretimi, Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Mahmut İnat ve yabancı öğrenciler katıldı.

Yunus Emre Enstitüsü’nün düzenlediği program hakkında bilgi veren İnat, "Öğrencilerimize öğleye kadar Türkçe eğitimi veriyoruz, bu sayede seviyelerini ilerletiyoruz. Öğleden sonraki programlarımızda ise genelde kültürel faaliyetler düzenliyoruz. Sivas’ın tarihi, kültürü, yemekleri, adetleri ve insanımızı yakından tanıyorlar. Bizlere destek olan valilik ve belediyemize teşekkür ediyoruz." dedi.

Yabancı öğrencilerle birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Yardımcısı Özaydın ise, "Söz konusu Sivas ve şehrimizin kültürü olunca konuya duyarsız kalmamız mümkün olmaz. Şehrimizin tanıtımı için üniversitemiz ile iş birliği halinde üzerimize düşenleri yapmaya hazırız. Geçen yıl da bu minvalde bir program icra ettik, güzel dostluklar edindik. Umarım bu sene de güzel bir organizasyon gerçekleştireceğiz. Sivas’ımıza hoş geldiniz." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından sırasıyla söz alan yabancı öğrenciler kendilerini tanıtarak Sivas’ta olmaktan duydukları mutluluğu ifade ettiler.