Ali Ağa Cami Sokak’ta yenileme çalışması

Sivas Belediyesi tarafından yapımı devam eden 15 Temmuz Şehitler Meydanı’nda çalışmalar sona yaklaşırken meydanın etrafında da yenileme çalışmaları başladı.Tarihi Ali Ağa Cami önünden Atatürk Caddesi’ne uzanan sokakta ekipler hummalı...

Sivas Belediyesi tarafından yapımı devam eden 15 Temmuz Şehitler Meydanı’nda çalışmalar sona yaklaşırken meydanın etrafında da yenileme çalışmaları başladı.

Tarihi Ali Ağa Cami önünden Atatürk Caddesi’ne uzanan sokakta ekipler hummalı bir çalışma içerisine girdi. Yenileme işlemi tamamlandığında 15 Temmuz Şehitler Meydanı’na uzanan cadde ve sokaklar da meydana uygun hale gelmiş olacak.

Alanda bulunan mevcut kaldırım ve parke taşlar sökülürken tarihi kimliğe uygun çalışmaların kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.