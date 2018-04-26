Anne adaylarına ağrısız normal doğum önerisi

Medicana Sivas Hastanesi doktorlarından Kadın Hastalıkları ve Sağlığı Uzmanı Op. Dr. Gültekin Koçun,"Ağrısız normal doğum, doğum sancılarının kasıklarda baskı, karın bölgesinde basınç olarak algılandığı bir doğumdur. Anne adayları bu yöntemde ağrı ve acı hissetmezler." dedi.

Kadın Hastalıkları ve Sağlığı Uzmanı Op. Dr. Gültekin Koçun, anne adaylarının ağrısız normal doğumda ağrı ve acı hissetmediklerini söyleyerek, "Yapılan epidural analjezi uygulamasından doğuma kadar geçen sürede anne adayı her türlü hareketini yapabilir, yürüyebilir. Doğumhaneye girdiğinizde karında kasılma hissettiğiniz zaman, ıkınarak bebeğinizin çıkmasına yardımcı olursunuz. Yani doğuma aktif olarak katılabilirsiniz. Ağrısız normal doğum gerçekleşmesi için, anne adayına doğum öncesi bel kısmından epidural aralıktan bir kataterle girilerek, belli oranda anestezik ilaç verilmektedir. Bu sayede doğum sancıları sadece karın bölgesinde ve kasıklarda basınç şeklinde hissedilmektedir." dedi.

Koçun, doğumda yaşanan ağrıların kendine özel şiddeti ve özellikleri olduğunu ifade ederek,"Hissedilen ağrılar çok yönlüdür. Kadınların çoğu bu ağrıları yaşamları boyunca yaşadıkları en şiddetli ağrı olarak tanımlar. Doğumun ilk evresinde hissedilen ağrılar rahmin kasılması ve rahim boynunun genişlemeye başlamasıyla, doğum kanalının açılmasından dolayı olur. Ritmik olarak hissedilen kasılmalar, şiddetli adet sancılarına benzer. Doğumun ikinci evresinde hissedilen ağrılar bebeğin başının doğum kanalına inmesi ve dışarıya doğru çıkması sırasında kasık ve kalça tabanında bulunan yumuşak dokuların kasılıp gerilmesinden dolayı yaşanır.Doğumun daha sonraki evlerinde ağrısız normal doğum sağlamak için uygulanan epidural analjezi yani bölgesel analjezi yöntemi daha başarılıdır. Analjezi ağrı duymama, uyuşturma anlamında bir ifadedir. Kişinin uyutulmadan, şuuru açıkken sadece ağrının meydana geldiği bölgenin geçici olarak uyuşturulmasıyla, ağrıların geçici bir süre hissedilmemesini sağlamaktadır."ifadelerini kullandı.

Epidural analjezi ne zaman uygulanır?

Koçun, uyuşturma yönteminin normal doğumda en fazla tercih edilen ve en etkili yöntemi olduğunu belirterek,"Bu yöntemin amacı anne adayının doğuma aktif olarak katılımını sağlamaktır. Anne adayının sadece baskıyı ve dokunmayı hissetmesini sağlar, fakat acıyı duymasını engeller. Bu işlem uygulandığında anne adayı yürüyebilir, her türlü işi yapabilir. Doğumda hissedilen ağrıları duymaz. Uygulama rahim kasılmalarının düzenli hale gelmesinden sonra, rahim ağzının yaklaşık olarak yüzde 60-70 oranında inceldiği, rahim ağzı açıklığının 4 santimetre olduğu zamanda, yani ağrıların anne adayını ciddi oranda rahatsız ettiği dönemde yapılır. Bunun daha önce yapılması kasılmaları etkileyeceğinden, doğumun gecikmesine neden olabilir. Geç uygulanması halinde ise, anne adayının gereksiz yere ağrı çekmesine ve ağrıdan dolayı işlemin yapılamamasına neden olabilir. Yani epidural analjezi uygulaması zorlaşabilir. Çünkü uygulamanın yapılabilmesi için, anne adayının belli bir konumda durması gerekmektedir." diye konuştu.

Doğumda epidural analjezi uygulamasının sağladığı faydalar nedir?

Kadın Hastalıkları ve Sağlığı Uzmanı Op. Dr. Gültekin Koçun, bu uygulamanın kişiyi sersemletmediğini söyleyerek, "Bağırsak hareketlerini durdurmaz ve hareket etmesini engellemez. Anne adayının psikolojik olarak rahatlamasını sağlayarak, kas spazmını çözer ve normal doğum yapma şansını yükseltir. Doğum stresinin atılmasını sağlayarak, kaslarda gevşeme yapar. Doğum sancıları ağrı tarzında değil, baskı ve kasılma olarak hissedilir. Doğuma ıkınma yaparak annenin katılımını sağlar. Doğumdan sonra annenin daha dinç olmasını sağladığından, bebeğiyle ilgilenmesine yardımcı olur. Normal doğumlarda ağrıların giderilmesinde en etkili yöntem olarak kabul edilmektedir. Doğum sonrasında % 1 oranında baş ağrısı yapsa da, bu kolay geçirilen bir şikayettir."şeklinde konuştu.