Başkan Aydın, hastaları unutmuyor

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın Kümbet Mahallesi’nde ikamet eden inşaat işçisi Celal Aydın’ı evinde ziyaret etti.

Geçtiğimiz günlerde inşaatta çalışırken düşerek yaralanan Celal Aydın’ı Belediye Başkanı Sami Aydın evinde ziyaret etti. Ziyarette Celal Aydın ile bir süre sohbet eden Başkan Aydın, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Celal Aydın, yeni yapılan hastanenin çok güzel olduğunu belirterek,"Odaları özel hastane odası gibi, personeller yakından ilgileniyor. Bunları görüp de söylememek olmaz. Siz de Sivas’ın gelişmesi, güzelleşmesi için çalışmalar gerçekleştiriyorsunuz, size teşekkür ediyorum.” dedi.

Başkan Aydın’a ziyarette AK Parti Kadın Kolları Başkanı Semiha Ekinci de eşlik etti.