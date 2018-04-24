Başkan Aydın, kadın günü programına katıldı

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, AK Parti Kadın Kolları tarafından düzenlenen açık hava kadın gününe katıldı.Cuma Pazarı bölgesinde ikamet eden kadınlar mahalle parkında buluştu. Başkan Aydın da kendisine gelen daveti geri çevirmeyerek...

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, AK Parti Kadın Kolları tarafından düzenlenen açık hava kadın gününe katıldı.

Cuma Pazarı bölgesinde ikamet eden kadınlar mahalle parkında buluştu. Başkan Aydın da kendisine gelen daveti geri çevirmeyerek kadınlarla bir araya geldi. Burada kadınlarla bir süre sohbet eden Başkan Aydın, çocuklara çeşitli ikramlarda bulundu.

24 Haziran seçimlerinin önemine değinen Başkan Aydın, "Sivas’tan her seçimde olduğu gibi bu seçimde de rekor oy bekliyoruz. Bu oyu almanın yolu kadınlardan geçiyor. Eğer siz isterseniz bu oyu alırız. Bu bizim de hizmet noktasında elimizi güçlendirir." ifadesini kullandı.

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Semiha Ekinci de Başkan Aydın’a açık hava gününe katıldığı için teşekkür etti.