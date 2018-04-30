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30 Nisan 2018 Pazartesi 11:34

Başkan Çiftçi, Berat Kandili’ni kutladı

Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Çiftçi, Berat Kandili'ni kutladı
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Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Çiftçi mesajında,"Bugün, Allah’ın rahmet ve mağfiretinin sağanak sağanak yağdığı Onbir Ayın Sultanı Ramazan Ayı’nın müjdecisi Berat Kandili’ne ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Berat kırılan kalpleri onarma, dargınlık duvarlarını yıkma, kin, nefret ve intikam duygularını aşma günüdür. Yüce Yaradanın affına erebilmek için yaratılanı affetme günüdür. Bu mübarek gecenin memleketimiz, ülkemiz ve tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını, değerli hemşerilerimize sağlık, huzur ve mutluluk dolu günler getirmesini diliyorum. Berat Kandilimiz mübarek olsun." ifadelerine yer verdi.
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