BBP Genel Başkan Yardımcısı Ürgüp Sivas’tan milletvekili aday adayı oldu

Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Ürgüp, Sivas’tan milletvekilliği adaylığı için başvuruda bulundu.

Aday adaylığı dilekçesini Büyük Birlik Partisi Sivas İl Başkanlığı’na veren Ürgüp, İl Başkanlığı binasında düzenlediği basın toplantısında, 24 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27’inci dönem milletvekili seçimlerinde partisinden aday olabilmek için adaylık başvurusunu gerçekleştirdiğini belirterek, "Burada herkes Büyük Birlik partili değil. Misafirlerimiz de var. Zaten esas olan parti eksenli hareket ettiğimiz gibi parti ekseninin ötesinde geniş bir eksenli hareket edip, bütün milletin milli birlik ve beraberliğini bir yapıda ortaya koymaktır Bu manada Büyük Birlik Partisinin (BBP) son seçimler arefesinde almış olduğu milli ittifak kararı, daha sonra Cumhur ittifakı olarak perçinlenen bu kararın içerisinde seçimlere gireceğimizi beyan ediyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde protokolü Sayın genel başkanımız ve sayın Cumhurbaşkanı ile bir araya gelerek netleştirdiklerin de seçimlere ne şekilde gireceğimizi açıklayacaklar. Bu seçimlerin ülkemize, coğrafyamıza, bütün milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum “dedi.