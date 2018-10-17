’Bir Hayat Kurtar, Bin Umuda Dönüşsün’ projesi

Sivas Belediyesi ve valilik tarafından ev hanımlarının meslek edinmelerine yardımcı olarak kadın istihdamını artırmak amacıyla, ’Bir Hayat Kurtar, Bin Umuda Dönüşsün’ başlıklı SODES projesi düzenlendi.Proje kapsamında Sivas Belediyesi’ne...

Sivas Belediyesi ve valilik tarafından ev hanımlarının meslek edinmelerine yardımcı olarak kadın istihdamını artırmak amacıyla, ’Bir Hayat Kurtar, Bin Umuda Dönüşsün’ başlıklı SODES projesi düzenlendi.

Proje kapsamında Sivas Belediyesi’ne bağlı 5 farklı kültür merkezinde toplam 9 atölye oluşturuldu. Aşçı Yardımcısı, Çağrı Merkezi Operatörlüğü, Kadın Giysileri, Stilistlik, Cilt Bakım ve Makyaj kurslarında 345 kursiyer eğitim aldı. Kurslar sonunda ise Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde projenin kapanış toplantısı ve sertifika töreni gerçekleştirildi. Törene; Belediye Başkanı Sami Aydın ve eşi Yurdagül Aydın, SODES Birim Sorumlusu Hasan Yıldırım, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda kursiyer katıldı.

Programda kursiyerler adına konuşan Tuğba Toparlak,"Ben bir ev hanımıydım, arkadaşlarım vesilesi ile SODES projesini öğrenerek bu kurslarla tanıştım. Cilt bakımı ve makyaj konusunda eğitmenlerimiz sayesinde birçok şey öğrendim ve kendimi geliştirdim. İnşallah bundan sonraki hedefim kendi iş yerimi açmak. Belediye başkanımıza ve emeği geçen eğitmenlerimize çok teşekkür ediyorum" dedi.

Bu eğitimleri alan kursiyerlerin kendi iş yerlerini açarak işveren konumuna gelebileceğini ifade eden Başkan Sami Aydın ise,"Her yönüyle çok önemli bir proje. Hem kendi evinize katkı sunacaksınız hem de yanınızda insanları istihdam edeceksiniz. Burada edindiğiniz bilgiler doğrultusunda vasıflı eleman olarak bir iş yerinde de rahatlıkla çalışabileceksiniz. Bir kısmınız da evinizde ürettiğiniz ürünlerinizi Hanımeli Çarşımız vasıtasıyla satarak ev ekonomisine katkı sağlayacaksınız. Bu proje sizlerin dünyaya bakışınızı değiştirecektir. Sosyal yönünüzün gelişmesine katkı sunacaktır." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından kursiyerlere sertifikaları, eğitmenlere ise teşekkür belgeleri verildi.