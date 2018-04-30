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30 Nisan 2018 Pazartesi 12:49

Bozkırın nazar boncuğuna temizlik

Sivas’ın Gürün ilçesindeki Gökpınar Gölü’ne dalış yapan Sivas Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri gölü temizledi.Sivas kent merkezine 147, Gürün ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan, berrak suyu ve turkuaz mavisi...

Bozkırın nazar boncuğuna temizlik
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Sivas’ın Gürün ilçesindeki Gökpınar Gölü’ne dalış yapan Sivas Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri gölü temizledi.

Sivas kent merkezine 147, Gürün ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan, berrak suyu ve turkuaz mavisi görünümüyle "doğal akvaryum" olarak da adlandırılan Gökpınar Gölü’nde, Gürün Kaymakamlığı ve AFAD İl Müdürlüğünün organizasyonu ile gerçekleştirilen çalışmalarda iki günlük temizlik çalışması yapıldı.

Dipten kaynaklarla beslenen ve derinliği 10 metreyi bulan göldeki temizlik çalışmasında, dip ve yosun temizliği yapıldı, gölü kirleten dış etkenlere karşı önlem alındı.

Yaz sezonu öncesi gerçekleştirdiği temizlik çalışmasının aralıklarla devam edeceğini belirten AFAD İl Müdürü Nazif Ekici, göldeki temizlik çalışmalarını geleneksel hale getirdiklerini söyledi.
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