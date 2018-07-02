Bürokratlar belediyenin projelerine hayran kaldı

Sivas Belediyesi’nin düzenlediği organizasyonla aileleriyle birlikte memleketleri Sivas’a gelen bürokratlar il protokolü ile akşam yemeğinde buluştu.Gün içinde şehrin birçok farklı noktasını gezerek belediyenin projelerini inceleme imkanı...

Sivas Belediyesi’nin düzenlediği organizasyonla aileleriyle birlikte memleketleri Sivas’a gelen bürokratlar il protokolü ile akşam yemeğinde buluştu.

Gün içinde şehrin birçok farklı noktasını gezerek belediyenin projelerini inceleme imkanı bulan Sivaslı bürokratlar, Karşıyaka Azerbaycan-Karabağ Parkı’nda bulunan Zirve Saray’da düzenlenen akşam yemeğine katıldı. Yemeğe Vali Davut Gül, AK Parti Sivas milletvekilleri Habip Soluk, Semiha Ekinci, İstanbul Milletvekili Osman Poyraz, Belediye Başkanı Sami Aydın, Sivaslı bürokratlar, sivil toplum örgütü temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Programda konuşan Belediye Başkanı Sami Aydın, Türkiye’nin çeşitli yerlerinde yüksek devlet kademelerinde görev yapan Sivaslı bürokratların şehir için bir değer olduğunu ifade ederek onları aileleriyle birlikte doğdukları topraklarda misafir etmekten büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Bu tür gezilerin ileriye dönük turizm yatırımı olduğuna işaret eden Başkan Aydın,"Bundan sonraki yıllarda aileleriniz, yakınlarınız ve dostlarınızla birlikte tatilinizi Sivas’ta yapacağınıza inanıyorum." dedi. Aydın ayrıca, şehirde yapılan projeler ve hizmetlerden de bahsetti.

Protokol konuşmalarının ardından Sivaslı Türk Halk Müziği Sanatçısı Metin Çiftlik ve sanatçı Sercan Direk sahne aldı. Davetliler, sanatçıların söylediği Sivas türküleriyle unutulmaz bir gece yaşadı.

Belediye tarafından düzenlenen "Sıla-i Rahim Buluşması" hakkında duygu ve düşüncelerini dile getiren Sivaslı bürokratlar ve yakınları; "Böylesine anlamlı bir organizasyonla memleket hasreti duyan bizleri bir araya getiren Belediye Başkanımız Sami Aydın’a çok teşekkür ediyoruz. Gün boyunca şehrimizin tarihi mekanlarını, mesire alanlarını ve belediyenin hayata geçirdiği önemli hizmetleri görme imkanı bulduk. Gerçekten hayran kaldık, Sivas çok değişmiş. Bu değişim ve dönüşümde emeği geçen herkese minnettarız." şeklinde konuştular.

Programın ardından heyet, Zirve Saray’da Sivas manzarası ve çay eşliğinde sohbet etme imkanı buldu. Karşıyaka Azerbaycan-Karabağ Parkı’nı da gezen bürokratların son durağı Aksu oldu.