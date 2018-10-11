ÇEDAŞ, kesintisiz enerji için çalışıyor

Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ) yaklaşan kış mevsiminde de tüketicilerine daha kaliteli ve kesintisiz elektrik dağıtım hizmeti vermek için 2018 yılı planlı bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda...

Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ) yaklaşan kış mevsiminde de tüketicilerine daha kaliteli ve kesintisiz elektrik dağıtım hizmeti vermek için 2018 yılı planlı bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda hizmet bölgesinde ekonomik ömrünü tamamlayan 200 trafoyu A sınıfı trafolarla değiştiren ÇEDAŞ ekipleri, aynı zamanda 50 bin aydınlatma armatürünü de yeniledi.

ÇEDAŞ hizmet bölgesi Sivas, Tokat ve Yozgat illerinde Nisan ayında başlattığı 2018 yılı planlı bakım ve onarım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. 2018 yılı planlı bakım çalışmaları kapsamında 3’er kişiden oluşan 25 ekip, 52 bin 789 kilometrekarelik alanda Eylül ayı sonu itibarıyla 248 köydeki alçak gerilim şebekesinde yer alan 5 bin 300 kilometre uzunluğundaki enerji nakil hattında ve 650 elektrik direğinde gerekli bakım ve onarım çalışmalarını gerçekleştirdi. Göçmen kuşlar başta olmak üzere diğer kuş türlerinin elektrik akımına kapılmaması için 140 trafo, 350 elektrik direği ve 650 izolatöre izolasyon yapan ÇEDAŞ ekipleri, 210 elektrik panosunun bakımını yaparak 84 panoyu da yeniledi.

50 bin armatürün değişimi yapıldı

Öte yandan 2018 yılı yatırım çalışmaları kapsamında ÇEDAŞ’ın hizmet bölgesindeki üç il ve 40 ilçede ekonomik ömrünü tamamlayan 200 trafo A sınıfı trafolarla değiştirildi. Aydınlatma yatırımı kapsamında ise Sivas’ta 19 bin 624, Tokat’ta 12 bin 864, Yozgat’ta 17 bin 512 adet olmak üzere toplam 50 bin 000 yeni aydınlatma armatürünün montajı yapıldı.

Arıza sayıları ve süreleri düştü

Kesintisiz elektrik dağıtım hizmeti sunmak için tesis yenileme çalışmaları ve yatırımlarına devam eden ÇEDAŞ, özellikle kırsal bölgelerde yaptığı planlı bakım ve onarım çalışmaları ile hizmet kalitesini iyileştirmeyi, arızaların fazla olduğu bölgelerde tüketici memnuniyetini üst seviyelere çıkarmayı hedefliyor. ÇEDAŞ’ın planlı bakım ve onarım çalışmaları sayesinde 2018 yılı Eylül sonu itibarıyla geçen yılın aynı ayına göre arıza sayıları orta gerilimde yüzde 44,86, alçak gerilimde yüzde 22,68 oranında düştü. Yine 2018 yılı Eylül sonu itibarıyla geçen yılın aynı ayına göre kesintilerde yüzde 15,86, ortalama kesinti sürelerinde ise yüzde 28,62 düşüş gözlendi.

"Amacımız müşteri memnuniyeti"

ÇEDAŞ Genel Müdürü Niyazi Kıvılcım, hizmet bölgelerindeki elektrik tüketicilerinin memnuniyet seviyelerini artırmayı öncelikli amaç edindiklerini belirterek,"Tüketicilerimize sürdürülebilir, kaliteli ve kesintisiz elektrik dağıtım hizmeti vermek amacıyla kısa vadeli iş planlarımızı uygulamaya aldık. Hizmet bölgemizin coğrafi ve iklim koşulları gibi kendine has özelliklerini göz önünde bulundurduğumuzda kış mevsimi öncesi vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması için bakım ve onarım faaliyetlerimizi hızlı bir şekilde gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.