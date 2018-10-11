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11 Ekim 2018 Perşembe 18:10

Çevre ve Şehircilik Bakanı Sivas’ta temaslarda bulunacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sivas’ta çeşitli açılışlara katılıp ziyaretlerde bulunacak.Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çeşitli ziyaretler ve proje gezileri kapsamında yarın Sivas’a gelecek. Sivas Belediye Başkanı...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Sivas'ta temaslarda bulunacak
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sivas’ta çeşitli açılışlara katılıp ziyaretlerde bulunacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çeşitli ziyaretler ve proje gezileri kapsamında yarın Sivas’a gelecek. Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın ve AK Parti İl Başkanı Hakan Aksu Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum’un ziyareti hakkında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Belediye Başkanı Sami Aydın, "Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yarın şehrimizi ziyaret edecekler. Programımız valilik ziyareti ile başlayacak. Daha sonra belediye ziyareti olacak. Cuma namazına müteakiben Kale Kentsel Yenileme alanını ve civarı gezilecek. Daha sonra Paşabahçe’yi görecekler. Daha sonra da Vefa Konutlarının açılışını gerçekleştireceğiz. Çeşitli gezilerin ardından son olarak AK Parti İl Başkanlığı ziyaret edilecek. Sivas’ta Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla yürüttüğümüz önemli projelerimiz var. Bildiğiniz gibi Eski Sanayi Kentsel Dönüşüm projemiz, Esentepe ve Yunus Emre Kentsel Dönüşüm projemiz çok önemli ve büyük bir projedir. Diğer bir projemiz ise Seyfebeli Küçük Sanayi Sitesi projesidir. Bu projelerle ilgili bakanımıza gerekli olan detaylı bilgileri aktarma fırsatı bulacağız. Sayın Bakanımız da projelerin uygulama alanlarını yerinde görme imkanı bulacak. Sivas için çok yararlı ve faydalı bir ziyaret olacağını düşünüyoruz" dedi.

AK Parti İl Başkanı Hakan Aksu, ise vatandaşları programlara davet etti.
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