SİVAS:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

02 Temmuz 2018 Pazartesi 19:06

CHP Sivas Milletvekili Karasu mazbatasını aldı

Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) Sivas Milletvekili seçilen Ulaş Karasu mazbatasını aldı.24 Haziran’da yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 27’nci dönem milletvekilliği seçimi sonucunda CHP’den Sivas milletvekili seçilen Karasu, mazbatasını...

CHP Sivas Milletvekili Karasu mazbatasını aldı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) Sivas Milletvekili seçilen Ulaş Karasu mazbatasını aldı.

24 Haziran’da yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 27’nci dönem milletvekilliği seçimi sonucunda CHP’den Sivas milletvekili seçilen Karasu, mazbatasını almak üzere Sivas Adliyesi’ne geldi. Karasu’ya İl Seçim Kurulu Başkanı Mehmet Burçin Çetinkaya mazbatasını verdi.

Çetinkaya, mazbata teslim töreninde yaptığı konuşmada, seçimlerin ülkede ve Sivas’ta sıkıntısız bir şekilde geçtiğini belirterek, seçimde emeği geçenlere teşekkür etti.

Karasu ise mazbatayı tüm hemşehrileri adına aldığını belirterek, "Onlara hizmet etmek için mücadele edeceğiz. Seçimlerin sorunsuz geçmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku