SİVAS:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

30 Nisan 2018 Pazartesi 14:08

CK Çamlıbel Elektrik’in askıda ekmek projesine müftülükten destek

CK Çamlıbel Elektrik’in sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde başlattığı askıda ekmek kampanyası, birçok kurum ve kuruluş tarafından destek görmeye devam ediyor. 500 noktada aktif şekilde devam eden projeye Sivas Müftülüğü’de destek...

CK Çamlıbel Elektrik'in askıda ekmek projesine müftülükten destek
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

CK Çamlıbel Elektrik’in sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde başlattığı askıda ekmek kampanyası, birçok kurum ve kuruluş tarafından destek görmeye devam ediyor. 500 noktada aktif şekilde devam eden projeye Sivas Müftülüğü’de destek verdi.

CK Çamlıbel Elektrik’in Sivas, Tokat ve Yozgat’ta 500 noktada devam eden askıda ekmek projesine ilgi gün geçtikçe artıyor. Kampanyaya bir destek de Sivas İl Müftülüğü’nden geldi. İslamiyet’in bir yardımlaşma dini olduğuna ve hayırseverliğe büyük önem verdiğine dikkat çeken İl Müftüsü Recep Şükrü Balkan, "Peygamberimiz Hz. Muhammed’in ’Komşusu açken tok yatan bizden değildir’ hadisi, bir lokma ekmeği bile bölüşmeyi öğütler. Zor durumda olan vatandaşlarımıza incitmeden destek olan CK Çamlıbel Elektrik’in askıda ekmek projesi de insan olmanın esaslarından yardımlaşmaya güzel bir örnek teşkil ediyor." dedi.

Sosyal fayda anlayışı taşıyan projelerin içinde yer almayı çok önemsediklerini dile getiren CK Çamlıbel Elektrik Genel Müdürü İbrahim Yalçın Tekin ise,"Ağustos 2017’de başlattığımız askıda ekmek projesi bugün 500 noktaya ulaştı. Proje, halkımızın yanı sıra kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlardan da büyük destek görüyor. Tamamen gönüllülük esasına dayanan askıda ekmek projemize katkıda bulunan herkese teşekkür ediyoruz." diye konuştu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku