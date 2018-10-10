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10 Ekim 2018 Çarşamba 11:46

"Çocuklarda göz problemleri okul çağında ortaya çıkıyor"

Medicana Sivas Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Gökay Göktolga, çocuğun televizyonu yakından seyretmesi, tahtayı yeterince iyi görmemesi, okurken satır atlaması, kelimeleri elleriyle takip etmesi, tek gözün kapatıldığında huzursuz olması,...

'Çocuklarda göz problemleri okul çağında ortaya çıkıyor'
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Medicana Sivas Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Gökay Göktolga, çocuğun televizyonu yakından seyretmesi, tahtayı yeterince iyi görmemesi, okurken satır atlaması, kelimeleri elleriyle takip etmesi, tek gözün kapatıldığında huzursuz olması, gözlerde sulanma, ödev yaparken sıkılması göz probleminde erken tanı için önemli bulgular olduğunu söyledi.

Göz Hastalıkları Uzmanı Gökay Göktolga çocukluk çağı, önleyici ve koruyucu göz sağlığı muayenesinin en önemli dönemlerinden olduğunu belirterek,"Bu dönemdeki görme kayıpları uzun bir hayatın görme hissi olmadan yaşanmasına yol açabileceğinden kişi ve toplum açısından önemli maddi ve manevi kayıplara neden olabilir. Çocukluk çağı görme kayıplarının azaltılabilmesi konunun daha da önemini arttırmaktadır" dedi.

"En geç 5 yaşına kadar yapılmalı"

Göktolga, epidemiolojik araştırmalar ile her yıl yaklaşık 2 bin ile 3 bin çocuğun önemli görme kaybına neden olan bir hastalığa yakalandığı ifade ederek, "Amerika Pediatrik Oftalmoloji Birliği ile Amerika Oftalmotoloji Akademisi çocukta görme sisteminin sağlığı görme keskinliği muayenesi en geç 5 yaşına kadar yapılmasını önermektedir" diye konuştu.

"Çocuğunuzun okuldaki başarısızlığı göz probleminden olabilir"

Göktolga göz muayenelerini çocuk okula başlamadan önce gerçekleştirmek görmeyle ilgili bir sorunun çocuğun okula adaptasyonu etkilemesine mani olmak açısından önemli olduğunu söyleyerek, "Aynı şekilde okul başarısı düşük ve okula uyumsuz çocuk olarak düşündüğümüz çocuklarda görme problemi mutlak akılda tutulmalıdır. Bu ve benzeri sebeplerle okul çağında göz muayenelerin sağlam olduğu düşünülen çocuklarda en az 2 yıl da bir yapılmalıdır. Okul öncesi görme bozukluklarının tedavi edilmemesi halinde çocukların okul uyumu öğrenme yetisi ve kişiliğini olumsuz yönde etkilenmesi söz konusudur" şeklinde konuştu.
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