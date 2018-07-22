SİVAS:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

22 Temmuz 2018 Pazar 16:16

Çocukların Atatürk sevgisi

Sivas’ın Altınyayla ilçesinde çocuklar, Hititlerin ilk başkenti Sarissa antik kentinden birlik ve beraberlik mesajı verdi.Altınyaylalı çocuklar, son günlerde ülke gündemini meşgul eden provokasyonlara karşı ellerinde birlik ve beraberlik...

Çocukların Atatürk sevgisi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Sivas’ın Altınyayla ilçesinde çocuklar, Hititlerin ilk başkenti Sarissa antik kentinden birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Altınyaylalı çocuklar, son günlerde ülke gündemini meşgul eden provokasyonlara karşı ellerinde birlik ve beraberlik mesajları içeren dövizlerle ortak tarih vurgusu yaptı. Bazı tarihçilerin Prototürk olarak kabul ettikleri Hititlerin ilk başkenti Sarissa’yı gün batımında ziyaret eden minikler, ortak geçmiş ve ortak gelecek adına, tümülüs üzerinde Türk bayrağı dalgalandırdı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku