SİVAS:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

23 Temmuz 2018 Pazartesi 16:14

Çöp sahası yeşerecek

Sivas Belediyesi vahşi depolama alanını dikilen bin 600 fidan ile ormana dönüştürecek.Sivas’ta Sivas Belediyesi tarafından vahşi depolama alanında oluşturulan çöp toplama merkezinde önce çöpten enerji üretilmiş ardından ise Türkiye’nin...

Çöp sahası yeşerecek
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Sivas Belediyesi vahşi depolama alanını dikilen bin 600 fidan ile ormana dönüştürecek.

Sivas’ta Sivas Belediyesi tarafından vahşi depolama alanında oluşturulan çöp toplama merkezinde önce çöpten enerji üretilmiş ardından ise Türkiye’nin en modern hayvan barınağı bu alan üzerinde inşa edilmişti. Şimdi ise bu alanın çevresinde bin 600 fidan dikilerek adeta yeni bir orman alanı oluşturuldu. Bu ormanda hayvanların doğan ortamlarında rehabilite edilmeleri amaçlanıyor.

Düzenlenen fidan dikme etkinliğine Belediye Başkanı Sami Aydın, eşi Yurdagül Aydın ve Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahim Ceyhan katıldı.

Hayvanlar için yeni bir yaşam merkezi oluşturulduğunu belirten Belediye Başkanı Sami Aydın, “Seyfebeli’nde bulunan bu yeni tesiste 960 köpek var. Tesiste çeşitli nedenlerle tedavi ihtiyacı duyan kedi ve benzeri hayvanlar bulunuyor. Köpekler burada sürekli bulunurken; kedi, kuş gibi hayvanlar da tedavileri tamamlandıktan sonra doğal ortamlarına bırakılıyor. Şu anda tesisin etrafında düzenleme çalışması yaparak tamamen yeşil bir ortam oluşmasını hedefliyoruz. Bunun ana sebeplerinden birisi öğrencilerimiz, ailelerimiz buraya ziyarete geldiklerinde vakitlerini verimli bir şekilde geçirsinler, bu kapsamda ağaçlandırma çalışması yapıyoruz.” şeklinde konuştu.

Ağaç dikiminin ardından hayvan barınağını gezilerek Sivas Belediyesinin diğer çalışmaları yerinde inceledi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku