CÜ’de akademik yılı açılış töreni yapıldı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nde (CÜ) 2018-2019 akademik yılı açılış töreni yapıldı.

CÜ Kültür Merkezi’nde düzenlenen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Daha sonra katılımcılara üniversitenin tanıtım filmi izletildi. Törende konuşan CÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız,"Köklü bir geçmişe sahip olan 44’üncü yılını yaşayan üniversitemiz 58 bin öğrencisiyle ve bin 800 akademisyeniyle eğitime, araştırmaya hizmet vermektedir. Göreve geldiğimizde yapılması gereken şeyler noktasında, eğitim ve araştırma noktasında birçok şeyi yaptık. Özellikle daha güvenilir bir üniversite olması yolunda, üniversite yerleşkesinin güzelleştirilmesi hocalarımızın, öğrencilerimizin rahatlıkla gezebilecekleri, dinlenebilecekleri alanlar oluşturma noktasında belli bir yere geldik. Üniversitemizin en büyük probleminin kurumsallık olduğunu gördük. Kurumsallık yolunda çok önemli adımlar attık. Aldığımız programlarla yaptığımız çalışmalarla artık Cumhuriyet Üniversitesi kurumsal olma noktasında belli bir yere geldi ama eksikliklerimiz var. Bunları da inşallah 2019 yılı içerisinde tamamlamış olacağız" dedi.

"Eğitimle ilgili eksiğimiz yok"

Üniversiteye bu sene 9 bin 800’e yakın öğrencinin kayıt yaptırdığını ifade eden Rektör Yıldız,"Geçen yıl bizi korkutan bir şey vardı. Meslek yüksek okullarında öğrenci sayısı yüzde 50 düşmüştü ve Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğünü kurarak yeni bölümler yeni programlar açtık. Yeni açtığımız programlar yüzde yüz doldu. Ama bu yıl yine Anadolu üniversitelerinde görülen ve bizde de görülen öğrenci sayısında azalma özellikle de lisans düzeyinde azalmalar yaşadık. Bizim en fazla öğrenci bulunan fakültelerinden birisi olan iktisat fakültesinde çok sayında öğrenci kaybettik. Yıllardır mühendislik ve fen fakültesinde öğrenci kayıpları yaşıyoruz. Bunun içinde biz dekanlarımızla bir araya gelerek öğrenci sayısını arttırmaya yönelik tedbirler alıyoruz. Eğitimle ilgili eksikliğimiz yok. Ama araştırma noktasında yapmamız gereken çok şey var. Ülkemizin içinde geçtiği durumu göz önünde bulundurduğumuzda millileşme ve yerlileşme konusunda çok çaba sarf etmemiz gerekiyor ve bu çalışmaları da başlattık" diye konuştu.

Konuşmanın ardından Prof. Dr. Nezih Hekim tarafından ’Üniversitenin kavramı ve üniversitenin tarihi’ konulu ilk ders verildi. Törene Sivas Valisi Davut Gül, 5’inci Piyade Er Eğitim ve Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, Belediye Başkanı Sami Aydın, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İdris Tataroğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.