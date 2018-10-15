Diyabet gebelerin yüzde 7’sini etkiliyor

Medicana Sivas Hastanesi doktorlarından Op. Dr. Özlem Bolayır, şeker hastalığının gebelerin yaklaşık yüzde 7’sini etkilediğini söyledi.

Op. Dr. Özlem Bolayır, diyabet gebeliğin en sık tıbbi komplikasyon olduğunu ifade ederek,"Gebelerin yaklaşık yüzde 7’sini etkiler. Bunlarda gebelikten önce diyabeti olanlar ve gebelik sırasında diyabet gelişenler olmak üzere ikiye ayrılır ve bunların yüzde 90’ı gebelik sırasında çıkar. Gebelikte karbonhidrat metabolizması anne ve fetüsün her ikisine birden yeterli beslenme sağlayabilmek için değişir ve plasentadan salgılanan hormonlarla doğal bir hiperglisemi hali meydana gelir. Ancak bazen bu eğilim patolojik boyutlara ulaşır ve gebelik sırasında gelişen diyabet oluşur" dedi.

Bolayır, gebelikten önce diyabeti olanlarda, anne ve bebek açısından gebelik sırasında gelişen diyabete göre daha ciddi riskler olduğunu söyleyerek,"Gebelikten önce diyabeti olanlarda, anne ve bebek açısından gebelik sırasında gelişen diyabete göre daha ciddi riskler vardır. Anne ve bebek açısından olumsuzlukların yaşanmaması açısından ideal olanı gebelik düşünen diyabetik anne adayının endokrinolojik kontrollerini yaptırarak, kontrollü kan şekerleri ile gebeliğe başlamasıdır. Gebelikte gelişen diyabeti olan gebelerin yaklaşık yarısında bu risk faktörleri bulunmuyor. Bu nedenle tüm gebelere iki aşamalı tarama yapılır. 50 gramlık glukoz yükleme testinin ardından sonuçlar belirlenen kan glukoz değerlerini aşıyorsa, tanıyı doğrulamak için 100 gramlık oral glukoz tolerans test yapılır"ifadelerini kullandı.

Bolayır, gestasyonel diyabet tespit edilen gebelerin yarısından fazlasında 20 yıl içinde diyabet geliştiğini belirterek,"Doğum sonrası gebelikte ortaya çıkan diyabetiklerin çoğu hızlıca düzelir. Yinede lohusalık bitiminde şeker yükleme testi ile diyabet değerlendirilmelidir. Bu kadınlarda ilerde diyabet gelişim riski 7 kat fazla olduğu için kilo kontrolü, sağlıklı bir diyet, egzersiz ve diyabet için yıllık değerlendirme tavsiye edilir. Gebelik öncesi bilinen diyabeti olan anne adayları için; gebelik öncesi mutlaka danışmanlık alınmalı, kan şekeri düzenlenmesinden sonra gebe kalınmalıdır. Gebelik boyunca yapılacak sıkı kontrollerle kan şekerinin normal sınırlarda tutulması bebek ve anne için oluşacak komplikasyonları başarılı şekilde önleyecektir" şeklinde konuştu.