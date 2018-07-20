SİVAS:
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20 Temmuz 2018 Cuma 17:28

Engelli genç kızların gelinlik hayali gerçek oldu

Sivas’ta özel bir eğitim ve rehabilitasyon merkezinde eğitim gören engelli genç kızlar gelinlik giymenin mutluluğunu yaşadı.Kentteki özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi tarafından engelli genç kızlar için temsili kına gecesi ve düğün...

Engelli genç kızların gelinlik hayali gerçek oldu
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Sivas’ta özel bir eğitim ve rehabilitasyon merkezinde eğitim gören engelli genç kızlar gelinlik giymenin mutluluğunu yaşadı.

Kentteki özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi tarafından engelli genç kızlar için temsili kına gecesi ve düğün organize edildi. Cumhuriyet Üniversitesi Çok Amaçlı

Balo Salonu’nda düzenlenen kına gecesinde beyaz gelinliklerini giyen genç kızlar büyük bir mutluluk yaşadı.

Kına gecesinde konuşan Belediye Başkanı Sami Aydın," Her bir engelli genç kızımızın büyük bir heyecan içerisinde olduğunu gördüm. Onlara bu mutluluğu yaşatmak çok ince ve zarif bir düşüncenin eseri engelli kızlarımız bu günü hiç unutmayacaktır. Onlar için çok güzel bir anı olarak kalacaktır." dedi.

Engelli bireylerin anne ve babalarının çok büyük fedakarlıklar gösterdiklerini dile getiren Başkan Aydın, "Annelik çok kutsaldır. Çünkü evlatları için çok fedakarlık gösterirler. Engelli anneleri ise çok daha fazla ilgi ve alaka göstermek durumundalar. Eğer uygun görürlerse bu kızlarımızı ve annelerini Sıcak Çermik’te iki gün misafir etmek isteriz. En azından bu iki günde yemek ve temizlik derdi olmadan evlatlarıyla hoşça vakit geçirirler." şeklinde konuştu.

Müzik ve konfetiler eşliğinde salona giren engelli genç kızlar, aileleriyle birlikte gönüllerince eğlendi.
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