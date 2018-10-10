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10 Ekim 2018 Çarşamba 10:09

Far ile tavşan avlayan kaçak avcı yakalandı

Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde otomobilin farı ile tavşan avlayan şahıs yakalandı. Şahsın tavşan avlanmada kullandığı otomobiline el konuldu.Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar Sivas Şube Müdürlüğü koruma kontrol ekibi ile jandarma ekipleri...

Far ile tavşan avlayan kaçak avcı yakalandı
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Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde otomobilin farı ile tavşan avlayan şahıs yakalandı. Şahsın tavşan avlanmada kullandığı otomobiline el konuldu.

Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar Sivas Şube Müdürlüğü koruma kontrol ekibi ile jandarma ekipleri yaptıkları kontrolde bir şahsın Yıldızeli ilçesinde kendine ait otomobille far ile tavşan avladığını tespit etti. Gece far avı yapan şahıs avladığı 4 adet yaban tavşanı ile yakalandı.

Avcılık belgesi de olmayan şahıs hakkında yasaklanan avlanma usulü ile av yaptığı gerekçesiyle yasal işlem başlatıldı. Şahsın otomobiline de el konuldu.
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