Gemerek İlçesinin İlk Kadın Kaymakamı Göreve Başladı

Gemerek Kaymakamı Abdulhamit Mutlu yurt dışı görevi için ilçeden ayrılmasının ardından Gemerek Kaymakamı olarak atanan Kübra Karaalioğlu görevine başladı.
Kayseri Talas Kaymakam Refikliğinin ardından Gemerek’te göreve başlayan Karaalioğlu, Pamukkale Üniversitesinde Siyasi Bilimler bölümünü bitirdikten sonra Hacettepe Üniversitesinde eğitim aldı. Gemerek İlçesini oldukça sıcak ve samimi bulduğunu belirten Kaymakam Karaalioğlu; “aynı coğrafyanın insanlarıyız. O yüzden Gemerek’te görev yapmaktan oldukça mutluyum” dedi.Karaalioğlu Gemerek’in ilk bayan kaymakamı unvanını da aldı.