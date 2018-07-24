SİVAS:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

24 Temmuz 2018 Salı 15:48

Gemerek’te uyuşturucu operasyonu

Sivas’ın Gemerek İlçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 100 kök hint keneviri ve 30 gram kenevir tohumu ele geçirildiEdinilen bilgiye göre Sivas’ın Gemerek İlçesinde bir ikametin çevre düzenlemesinden şüphelenen emniyet güçleri...

Gemerek'te uyuşturucu operasyonu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Sivas’ın Gemerek İlçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 100 kök hint keneviri ve 30 gram kenevir tohumu ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre Sivas’ın Gemerek İlçesinde bir ikametin çevre düzenlemesinden şüphelenen emniyet güçleri yaptıkları incelemede çevre düzenlemesinde kullanılan bitkilerin hint keneviri olduğunu tespit etti. Yapılan operasyonda ekibi durumda 100 kök hint kerevini bulundu. İkamette yapılan aramada ise 30 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Konuyla ilgili olarak iki kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku