Gök, yılın belediye başkanı seçildi.

Kamu Görevlileri ve Çalışanları Derneği tarafından yılın Belediye Başkanı seçilen Divriği Belediye Başkanı Hakan Gök, ödülünü personeli ile birlikte aldı.Kamu Görevlileri ve Çalışanları Derneği Genel Başkanlığı tarafından yapılan...

Kamu Görevlileri ve Çalışanları Derneği tarafından yılın Belediye Başkanı seçilen Divriği Belediye Başkanı Hakan Gök, ödülünü personeli ile birlikte aldı.

Kamu Görevlileri ve Çalışanları Derneği Genel Başkanlığı tarafından yapılan saha araştırmaları sonucunda her sene geleneksel olarak düzenlenen ‘yılın enleri’ yarışmasında Sivas’ın Divriği İlçesi Belediye Başkanı Hakan Gök, ‘Yılın Belediye Başkanı’ ödülüne layık görüldü. Gök ödülünü Divriği’de Belediye Meclis Salonu’nda düzenlenen törende, personeli ile birlikte dernek temsilcilerinin elinden aldı.

Burada açıklama yapan Gök, ödülün Divriği Belediyesi ailesine verilmiş bir ödül olduğunu belirtip,”Biz birlikte yönetimi savunan halkı, bütün meclis üyeleri, personeli ile bir aileyiz. Bir bütün içinde sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz . Kamu Görevlileri ve Çalışanları Derneği Genel Başkanlığının her yıl düzenlediği Yılın Belediye Başkanı ödülüne bu yıl Belediyemiz layık görüldü. Yapmış olduğumuz başarılı ve olumlu çalışmalarımızın karşılığını bu ödülle aldık. Bu ödül bize bundan sonraki çalışmalarımız için şevk ve moral kaynağı olacaktır. Bizler Divriği’de toplumun herkesimi ile barışık her platformda saygı ve uyum içinde çalışarak kararlar alıp yasaların bizlere vermiş oldu sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz. Bu ödül Başkanlık Makamımızdan işçimize kadar uzanan bir birlikteliğin ve başarının ödülüdür. Bütün meclis üyelerimize, personelimize, halkımıza ve bizi bu ödülle onurlandıran Kamu Görevlileri ve Çalışanları Derneği Genel Başkanlığına çok teşekkür ediyorum.” Dedi.