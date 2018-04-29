İHA’ya formalı teşekkür

Gürün Kaymakamı Hicabi Aytemür, amatör sporlara verdiği destekten dolayı İhlas Haber Ajansı Gürün Muhabiri Yasin Kayacı’ya üzerinde adı yazıyı bir forma hediye edip teşekkür etti.Sivas’ta 2. Amatör Lig’de Gürün Şalspor ile İmranlıspor...

Gürün Kaymakamı Hicabi Aytemür, amatör sporlara verdiği destekten dolayı İhlas Haber Ajansı Gürün Muhabiri Yasin Kayacı’ya üzerinde adı yazıyı bir forma hediye edip teşekkür etti.

Sivas’ta 2. Amatör Lig’de Gürün Şalspor ile İmranlıspor arasında oynanan müsabakayı ev sahibi ekip Gürün Şalspor 6-4 üstünlükle kazandı. Gürün Kaymakamı Hicabi Aytemür, Gürün Belediye Başkanı Mani Çiftçi ve İlçe Garnizon Komutanı Ethem Gökboğa’nın da izlediği maç sonrası, amatör spor kulüplerine verdiği destekten dolayı İhlas Haber Ajansı Gürün Muhabiri Yasin Kayacı’ya üzeride isminin yazdığı bir forma hediye edildi.