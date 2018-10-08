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08 Ekim 2018 Pazartesi 10:41

İlçe müdürleri koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi

Sivas, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinasyon toplantısı İl Müdürü Seyit Yıldız başkanlığında gerçekleştirildi.Toplantının açılış konuşmasını yapan İl Müdürü Seyit Yıldız,"Bu toplantılarımızı, sahada karşılaşılan...

İlçe müdürleri koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi
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Sivas, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinasyon toplantısı İl Müdürü Seyit Yıldız başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan İl Müdürü Seyit Yıldız,"Bu toplantılarımızı, sahada karşılaşılan problemler, çözüm önerileri ve karşılıklı fikir alışverişi yaparak ilimiz tarımını daha iyi noktalara getirmek için yapıyoruz. 2018 yılı ilimizde tarımsal anlamda verimli bir yıl oldu. Özellikle yağışların mevsiminde yağması nedeniyle bazı lokal hasarlar hariç ciddi bir hasarla karşılaşmadık. Yine İl Müdürlüğü olarak hayvansal üretim anlamında da ciddi çalışmalar yapıyoruz. Hayvan sağlığına büyük önem veriyor, aşılama çalışmalarımıza ve yeni doğan buzağılarımızın küpeleme faaliyetlerine yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Yaptığımız bu uygulamaların 9 Ekim tarihine kadar düzenli bir şekilde sisteme girilmesi gerekir. Buzağı desteklemeleri kapsamında kayıtlar çok önemli. Bir buzağı desteği 550 TL, amacımız tek bir buzağı dahi desteksiz kalmamasıdır. Bu konuda arkadaşlarımızdan fedakarlık bekliyoruz. Biliyoruz ilçelerimizde personel yetersizliğinden dolayı problemlerimiz var. Ben sizlerin yine de en iyi şekilde hizmet vereceğinize inanıyorum. Çiftçilerimizi mağdur etmemek için elimizden gelen gayreti göstermeliyiz. İlimizde üretim sezonunun bitmesi ile birlikte il ve ilçe müdürlükleri olarak eğitim ve yayım çalışmalarımıza hız vermemiz gerekiyor. Bunun için tüm teknik personellerimiz ile seferber olacağız. Çalışma arkadaşları arasında birlik ve beraberlik içerisinde dostluk kurabilmek oldukça önemli. İlçe personelimizin muhtarlar ve çiftçiler ile iyi ilişkiler kurarak koordineli çalışması, personelin yaşadığı sıkıntıların ve taleplerinin çözümü noktasında daha iyi netice vereceğine inanıyorum." dedi.

Açılış konuşmasının ardından tüm şube müdürleri ve ilçe müdürleri yapılan çalışmalar ve karşılaşılan sorunlar hakkında bilgi verdi. İlçe müdürlüklerinin personel, bina ve araçları değerlendirildi.
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