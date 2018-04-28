İnşaatın 7’nci katında düşen Suriyeli işçi öldü

Sivas’ta çalıştığı inşaatın 7’nci katından düşen Suriyeli işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Şeyh Şamil Mahallesi’nde bir inşatta çalışan Suriyeli Halid Hassun (19) saat 15.30 sıralarında dengesini kaybederek 7’nci kattan düştü. Hassun’un düştüğünü gören arkadaşları, durumu 112 acil sağlık ekipleri ve polis ekiplerine bildirdi. Ağır yaralanan Hassun, kaldırıldığı Numune Hastanesinde hayatını kaybetti. Hassun’un cesedi otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.