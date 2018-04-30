İşitme engelliler piknikte buluştu

İşitme engelli ailelerle işaret dili kursu alan öğrenciler piknikte bir araya geldi.Cumhuriyet Üniversitesi Engelliler Birimi Koordinatörü Prof. Dr. Recep Toparlı ile Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın’ın da katıldığı piknikte...

İşitme engelli ailelerle işaret dili kursu alan öğrenciler piknikte bir araya geldi.

Cumhuriyet Üniversitesi Engelliler Birimi Koordinatörü Prof. Dr. Recep Toparlı ile Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın’ın da katıldığı piknikte davul zurna eşliğinde çekilen halaylar büyük ilgi gördü. Toparlı ve Özaydın pikniğe katılanlarla sohbet ederek yakından ilgilendi.

İşaret dili kursu alan Sağlık Meslek Yüksekokulu öğrencileri işaret dili öğrenmenin çok önemli bir hizmet olduğunu ve bu kursa severek katıldıklarını belirttiler.