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17 Ekim 2018 Çarşamba 10:56

İŞKUR’dan ’İş’te Anne Projesi’

Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) hayata geçirdiği ’İş’te Anne Projesi’ ile anneler istihdamla buluşacak.

İŞKUR'dan 'İş'te Anne Projesi'
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Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) hayata geçirdiği ’İş’te Anne Projesi’ ile anneler istihdamla buluşacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ’100 Günlük Eylem Planı’ kapsamında hayata geçirilen ’İş’te Anne Projesi’ çalışmak isteyen anneleri iş gücü piyasasına kazandıracak. Bu kapsamda, İŞKUR çalışmak isteyen kadınları mesleki eğitim kursları veya işbaşı eğitim programlarına yönlendirecek. Projeden yararlanan kadınlara kursa veya programa devam ettikleri günler için günlük 70 TL tutarında cep harçlığı ödenecek. Ayrıca eğitim süresince katılımcıların iş kazası ve meslek hastalığı ile genel sağlık sigortası primleri İŞKUR tarafından karşılanarak sağlık hizmetlerinden faydalanmaları sağlanacak.

Anneler, 400 TL bakıcı desteğinden de yararlanabilecek sanayi sektöründeki mesleklerde düzenlenen mesleki eğitim kurslarına ve imalat sektöründeki mesleklerde düzenlenen işbaşı eğitim programlarına katılan ve 2-5 yaş arasındaki çocuğu kreşe veya gündüz bakım evine devam eden kadınlar kurs veya program süresince aylık 400 TL bakım desteğinden de yararlanabilecek.

Projeden yararlanmak isteyen kadınların Sivas Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne başvuru yapması gerekiyor.
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