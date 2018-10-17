Jandarma kaçakçılara göz açtırmıyor

Sivas’ta jandarma ekiplerince gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 2 bin 200 paket kaçak sigara ele geçirildi.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 10-16 Ekim tarihleri arasında yapılan kaçakçılık ve organize suçlar faaliyetleri...

Sivas’ta jandarma ekiplerince gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 2 bin 200 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 10-16 Ekim tarihleri arasında yapılan kaçakçılık ve organize suçlar faaliyetleri kapsamında 14 olaya müdahale edildi. Olaylarda 20 gram kubar esrar, 16 gram toz esrar, 1 adet ecstasy hap, 2 bin 200 paket kaçak sigara, 2 adet dedektör ve 2 adet kazı malzemesi ele geçirildi.

Meydana gelen olaylarda 19 şüpheli yakalandı. Şüpheliler ifadelerinin ardından serbest bırakılırken Afganistan uyruklu şahıs Kayseri Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.