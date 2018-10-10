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10 Ekim 2018 Çarşamba 15:44

Jandarmadan kaçakçılık operasyonları

Sivas’ta jandarma ekiplerince gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 27 şüpheli hakkında işlem yapıldı.İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 3-9 Ekim tarihleri arasında yapılan kaçakçılık operasyonlarında narkotik ve...

Jandarmadan kaçakçılık operasyonları
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Sivas’ta jandarma ekiplerince gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 27 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 3-9 Ekim tarihleri arasında yapılan kaçakçılık operasyonlarında narkotik ve psikotrop madde kaçakçılığı, yasa dışı giriş, sigara kaçakçılığı, kültür ve tabiat varlıkları koruma kanununa muhalefet olmak üzere 23 olaya müdahale etti. Olaylarda 185 gram esrar, 2 bin 490 paket kaçak sigara, 1 adet dedektör, 8 adette kazı malzemesi ele geçirildi. Olaylarda 1’i yabancı 27 şüpheli yakalandı. Şüpheliler ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
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