Kaçak salep pahalıya patladı

Sivas’ta kaçak salep toplayan 4 kişiye toplamda 194 bin 500 TL para cezası kesildi.Sivas’ta kaçak toplanan salepler 4 kişiye pahalıya patladı. Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler...

Sivas’ta kaçak salep toplayan 4 kişiye toplamda 194 bin 500 TL para cezası kesildi.

Sivas’ta kaçak toplanan salepler 4 kişiye pahalıya patladı. Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sırasında 4 kişi izinsiz olarak topladıkları 20 kilo salep bitkisi ile yakalandı. Ekipler tarafından 4 kişiye toplamda 194 bin 500 TL para cezası kesildi.