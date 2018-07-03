SİVAS:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

03 Temmuz 2018 Salı 17:22

Kaçak salep pahalıya patladı

Sivas’ta kaçak salep toplayan 4 kişiye toplamda 194 bin 500 TL para cezası kesildi.Sivas’ta kaçak toplanan salepler 4 kişiye pahalıya patladı. Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler...

Kaçak salep pahalıya patladı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Sivas’ta kaçak salep toplayan 4 kişiye toplamda 194 bin 500 TL para cezası kesildi.

Sivas’ta kaçak toplanan salepler 4 kişiye pahalıya patladı. Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sırasında 4 kişi izinsiz olarak topladıkları 20 kilo salep bitkisi ile yakalandı. Ekipler tarafından 4 kişiye toplamda 194 bin 500 TL para cezası kesildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku