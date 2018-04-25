SİVAS:
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25 Nisan 2018 Çarşamba 16:20

Kale Projesi’ne 10 milyon liralık hibe

Sivas Belediyesi tarafından yapılan Kale Projesi için Kalkınma Bakanlığı’ndan alınmaya hak kazanılan 10 milyon için imza töreni düzenlendi.Sivas Valiliği’nde düzenlenen imza törenine; Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı...

Kale Projesi'ne 10 milyon liralık hibe
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Sivas Belediyesi tarafından yapılan Kale Projesi için Kalkınma Bakanlığı’ndan alınmaya hak kazanılan 10 milyon için imza töreni düzenlendi.

Sivas Valiliği’nde düzenlenen imza törenine; Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Sivas Valisi Davut Gül, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın ve diğer yönetim kurulu üyeleri katıldı. İmza töreni öncesi konuşan Başkan Aydın, Sivas’ın bir tarih ve kültür şehri olduğunu hatırlatarak, "Kale projemiz ile birlikte, tarihi kent meydanından Ulu Cami ve Gök Medrese’ye uzanan bölgeyi bir kültür aksı haline getireceğiz. İnanıyorum ki şehir kültürüne ciddi katkılar sunacak bir proje. Uzun aşamalardan geçen bir çalışma oldu. Emek veren, katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Sivas’ımız için hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı koordinesinde Kalkınma Bakanlığı Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında 10 milyon lira fon alan Sivas Kale Projesi için ORAN Yönetim Kurulu Başkanı Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç ve Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın protokol imzaladı.

Kale Projesi’nin ilk etabında sosyo-kültürel tesisler, kültür-sanat evleri ile müzeler inşa edilecek. Sivas’ın kent kimliğini yansıtan arasta, bedesten, yöresel yemekler mutfak sanatları merkezi, kütüphane, müzik atölyesi, hamam ve butik otel tarzında konakların inşa edileceği projeyle şehirde yeni bir cazibe merkezi oluşturulacak.
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