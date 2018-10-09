SİVAS:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

09 Ekim 2018 Salı 11:49

Kale’de birinci etap çalışmaları başladı

Sivas Belediyesi tarafından bir turizm merkezi haline getirilecek olan Kale’de ilk etap çalışmaları başladı.Sivas’ın simgelerinden biri olan tarihi Sivas Kalesi’nde toplam 41 bin metrekare alanda kamulaştırma yapılarak yıkım işlemlerine...

Kale'de birinci etap çalışmaları başladı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Sivas Belediyesi tarafından bir turizm merkezi haline getirilecek olan Kale’de ilk etap çalışmaları başladı.

Sivas’ın simgelerinden biri olan tarihi Sivas Kalesi’nde toplam 41 bin metrekare alanda kamulaştırma yapılarak yıkım işlemlerine başlanmıştı.Tarih ve tabiat dokusu göz önünde bulundurularak inşa edilecek konaklar, butik oteller, el sanatları çarşıları ile bir cazibe merkezi haline gelecek olan Kale Projesi’nde yıkım çalışmaları kapsamında niteliksiz yapılar ve Selçuk Ortaokulu kaldırıldı. Tarihi dokuya uygun olan sivil mimari örnekleri ise korunarak restore edilecek.

Gerçekleştirilen yapım ihalesi ile birlikte projenin ilk etabına başlandı. Kalkınma Bakanlığı’ndan 10 milyon lira hibe alınan proje, şimdiden turizm sektörünün ilgi odağı oldu.

Eski bir Sivas mahallesi konseptini yansıtacak olan Kale Projesi sinema sektörü için de bir açık hava platosu olarak kullanılabilecek.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku