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16 Ekim 2018 Salı 15:23

Kardeşler Ormanı’nda doğa yürüyüşü düzenlenecek

Sivas Belediyesi tarafından yeniden düzenlenerek gençlerin farklı bir etkinlik yapabileceği Kardeşler Mesire Alanı ve Macera Parkı’nda incelemelerde bulunan Başkan Aydın, Pazar günü alanda doğa yürüyüşü düzenleneceğini söyledi.21 Ekim...

Kardeşler Ormanı'nda doğa yürüyüşü düzenlenecek
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Sivas Belediyesi tarafından yeniden düzenlenerek gençlerin farklı bir etkinlik yapabileceği Kardeşler Mesire Alanı ve Macera Parkı’nda incelemelerde bulunan Başkan Aydın, Pazar günü alanda doğa yürüyüşü düzenleneceğini söyledi.

21 Ekim Pazar günü il protokolünün yanı sıra TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz’ın da katılacağı doğa yürüyüşü, sabah 09.00’da Polis Okulu önünden başlayacak. Macera Parkı’nda son bulacak yürüyüşün ardından çeşitli ikramlarda bulunulacak.

İnceleme sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Aydın,"Kardeşler Ormanı’nı belediye ekiplerimiz yoğun bir emekle düzenledi. Burada doğallığın esas olduğu bir çalışma yaptık. Bu çalışmalarımıza zenginlik katan macera parkımız da gençler için özellikle adrenali artıran çok güzel bir alan. Parkımızın içerisinde ayrıca çocuk oyun alanları, değişik sportif aktivitelerin yapılacağı alanlar var. 120 tane oturma grubu yapıldı. Yollar yapıldı, tabi buraya su sağlamak için kuyular vuruldu. Sivas’ın önemli bir alanı alternatif mesire alanına dönüştü. Düzenlediğimiz alan toplam 200 bin metrekare. Bildiğiniz gibi şehrimizin kuzeyinde Paşabahçe, güneyinde Karşıyaka mesire alanı var. Yine güney bölgesine ve üniversiteye yakın olması bakımından ve şehir manzarası açısından da Kardeşler Mesire Alanı muhteşem bir doğal güzelliğe sahip. Ağaç dokusuyla beraber gerçekten insanların doğal ortamda dinlenmeleri açısından çok nezih bir alan oldu. Tabi burada en büyük sıkıntı güvenlik konusuydu bu konuda da alanı gözlemleyen 24 saat gözetim altında tutan kameralar yerleştirdik. Alana girişte güvenlik ekibimiz oluşturuldu. Dolayısıyla burası da artık ailelerimizin, insanlarımızın güvenli bir şekilde kullanabileceği bir alana dönüştü" ifadesini kullandı.

Alanda iki adet restoran ile kır kahvesi olacağını belirten Başkan Aydın,"Bu hafta sonu da Pazar günü saat 09.00’da bir doğa yürüyüşü yapacağız bu bölgede. Saat 09.00’da Polis Okulu’nun önünden bu yürüyüş başlayacak. Bütün spor sevenleri, yürümeyi sevenleri buraya davet ediyoruz. İnşallah hem iyi bir spor olacak hem de buraları hep birlikte görme fırsatı bulacağız" şeklinde konuştu.
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