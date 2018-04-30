Liselerarası bilgi yarışmasının finali yapıldı

Sivas Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortak düzenlediği liseler arası bilgi yarışmasının finali yapıldı.

Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen final programında konuşan Belediye Başkanı Sami Aydın,"Bizler Sivas Belediyesi olarak Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile beraber sizlere hem sosyal alanda, hem okullarımız arasında bir rekabet ortamı oluşturarak başarıyı teşvik etmek hedefi ile bu yola çıktık. Bugün finale kalan 4 okulumuz olduğunu görüyoruz. Öncelikle tüm katılımcı okulları tebrik etmek istiyorum tabi finale kalanları da ayrıca tebrik etmek istiyorum. Biraz sonra finale kalan bu 4 okulumuzdan bir tanesi birinci olacaktır ama şunu bilmenizi isterim ki, birinci olan bu yarışmayı kazanacak fakat hayatta kazanmak için burada birinci olmak yetmeyecek. Birinci olan rehavete kapılmadan daha da motive olmuş bir şekilde çalışmaları yoğun bir şekilde devam ettirmeli, diğer okullarımız ve öğrencilerimiz de bu yarışma neticesinde olumlu bir şekilde motive olarak daha çok çalışarak yoluna devam etmeli." dedi.

İl genelinde yapılan yarışmada finale Halis Gülle Anadolu Lisesi, Mustafa Kemal Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Prof. Dr. Necati Erşen Sosyal Bilimler Lisesi ile Şarkışla İsmet Yılmaz Fen Lisesi kaldı. Genel Kültür dalında gerçekleştirilen final programında Halis Gülle Anadolu Lisesi İle Mustafa Kemal Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 120’şer puanla liderliği paylaşırken, Şarkışla İsmet Yılmaz Fen Lisesi ikinci, Prof. Dr. Necati Erşen Sosyal Bilimler Lisesi de 3. oldu.

Dereceye giren okulların öğrencileri ve öğretmenleri ödüllerini Vali Davut Gül, Belediye Başkanı Sami Aydın ve diğer protokol üyelerinden aldı.