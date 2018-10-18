Meteorolojiden toz taşınımı uyarısı

Meteoroloji 7’nci Bölge Müdürlüğü Sivas ve Kayseri için toz taşınımı uyarısında bulundu.

Meteoroloji 7’inci Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamada Güneydoğu illerinden etkili olan toz taşınımı Sivas ve Kayseri çevreleri başta olmak üzere bölge genelinde bugün ve yarın etkili olacağı bildirildi. Hafta sonu itibariyle toz taşınımının hafifleyeceği ve yağışlı havayla birlikte etkisini kaybedeceği aktarıldı.

Açıklamada toz taşınımın sebep olacağı görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, yağış olan yerlerde çamur, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzlara karşı vatandaşların dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuldu.