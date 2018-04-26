SİVAS:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

26 Nisan 2018 Perşembe 14:10

Mevlana Tüneli’nde sona yaklaşıldı

Sivas Belediyesi tarafından yapımı devam eden Mevlana Tüneli’nde üst beton kaplama işlemine başlanıldı.Mevlana Tüneli’nde Fen İşleri ekipleri tarafından bağlantı yollarındaki genişletme çalışmaları devam ederken tünelin izolasyon...

Mevlana Tüneli'nde sona yaklaşıldı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Sivas Belediyesi tarafından yapımı devam eden Mevlana Tüneli’nde üst beton kaplama işlemine başlanıldı.

Mevlana Tüneli’nde Fen İşleri ekipleri tarafından bağlantı yollarındaki genişletme çalışmaları devam ederken tünelin izolasyon ve üst beton dökme işlemleri de hummalı bir şekilde sürdürülüyor. Tamamlandığı zaman şehirde yeni bir trafik aksını ortaya çıkaracak olan projeyle, mecburi olarak kent meydanına girmek zorunda kalan trafik akışı artık şehrin kuzeyinden yönlendirilecek. Böylece, Karşıyaka’dan yeni Numune Hastanesi’ne direkt bağlantı sağlanacak.

Sona yaklaşılan Mevlana Tüneli’nde izolasyon tesviye betonu, dolgu betonu ve çelik kalıp kemer betonu çalışmaları başladı. Tünelin yaz aylarında hizmete açılması bekleniyor.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku