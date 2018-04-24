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24 Nisan 2018 Salı 17:02

Minik Yiğidolar’ın hayali gerçek oldu

Dünya genelinde 8 ülkede uygulanan ’Dünya Yeşeriyor Hayaller Gerçekleşiyor’ isimli eTwinning Projesi kapsamında Fevzi Paşa İlkokulu öğrencileri okullarında kurulan sandığa hayallerini attı. Öğrencilerin büyük çoğunluğu hayallerinde...

Minik Yiğidolar'ın hayali gerçek oldu
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Dünya genelinde 8 ülkede uygulanan ’Dünya Yeşeriyor Hayaller Gerçekleşiyor’ isimli eTwinning Projesi kapsamında Fevzi Paşa İlkokulu öğrencileri okullarında kurulan sandığa hayallerini attı. Öğrencilerin büyük çoğunluğu hayallerinde Demir Grup Sivassporlu futbolcular ile tanışmak istediklerini dile getirdiler.

’Dünya Yeşeriyor Hayaller Gerçek Oluyor’ sloganı ile yola çıkılan eTwinning projesi kapsamında Fevzipaşa İlköğretim Okulu’nda eğitim gören öğrenciler için oluşturulan hayal sandığında minik öğrenciler hayal kutusuna en çok sahip olmak istedikleri hayallerini yazarak sandığa attılar. Açılan sandıkta, Demir Grup Sivassporlu futbolcular ile tanışmayı hayal eden minik öğrencilerin çoğunluğu göze çarptı. Okul idaresinin bu hayalini gerçekleştirmek istemesi üzerine Sivasspor ile temasa geçildi. Okulun 4-C sınıfı öğrencileri kırmızı-beyazlı ekibin yaptığı antrenmanı ziyaret ederek futbolcularla tanışma ve sohbet etme imkanı buldu.

Futbolculardan imza alan minik öğrenciler bol bol fotoğraf çekindiler. Heyecanları gözlerine yansıyan minik taraftarlar futbolcularla maçta başarılar dilediler. Kimi öğrenciler ise şaşkınlık içerisinde antrenmanı takip etti.
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