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10 Ekim 2018 Çarşamba 13:14

Miniklere “mahremiyet” semineri

Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları Mahir Sevim Özduman İlkokulu 1. sınıf öğrencileri ile anaokulu öğrencilerine “Mahremiyet” semineri verildi.Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim...

Miniklere 'mahremiyet” semineri
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Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları Mahir Sevim Özduman İlkokulu 1. sınıf öğrencileri ile anaokulu öğrencilerine “Mahremiyet” semineri verildi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Kanak tarafından verilen seminer kapsamında öğrencilere güven, tehlike, iyi dokunuş kötü dokunuş, iyi sır ve kötü sır gibi kavramlar anlatıldı.

Kanak, çeşitli oyunlar yardımıyla minik öğrencilere kendilerini rahatsız eden bir durum karşısında neler yapılması gerektiğini anlattı. Kanak, “Tanımadığımız insanların bize dokunmasına müsaade etmiyoruz. Bize sadece anne ve babamız, öğretmenlerimiz, bakıcılarımız ya da bize çok yakın kişiler dokunabilir. Ayrıca tanımadığımız kişilerden de şeker ve oyuncak gibi şeyler almıyor, onların arabasına da binmiyoruz” dedi.

Eğitim Fakültesi öğrencileri tarafından hazırlanan tiyatro oyunuyla da minik öğrencilere mahremiyet kuralları anlatıldı. Seminerin sonunda Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Kanak’a teşekkür plaketi verildi.
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