Öğrencilerden Hayat Ağacı Derneği’ne yardım

Sivas Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri, bir süre önce okulda düzenledikleri yardım kampanyasının ardından topladıkları yardımı teslim etmek amacıyla Hayat Ağacı Derneği’ni ziyaret etti.

Öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte Hayat Ağacı Derneği bünyesinde faaliyet gösteren Gıda Bankası’nın, gıda, giyim, temizlik ve diğer reyonlarını gezdi. Öğrenciler burada Gıda Bankası’nın çalışma yapısı hakkında bilgi sahibi oldu. Öğretmen Abdullah Subaşı, öğrencilere sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın önemini anlatmak amacıyla Sivas’ta ihtiyaç sahiplerine ücretsiz alışveriş imkanı sağlayan Gıda Bankası’nı gezdiklerini söyledi.

Öğrencilerinin kumbaralarda topladığı 595 lira bağış makbuzu karşılığında derneğe teslim edildi.