Öğretmenler hayallerini tiyatro sahnesinde gerçekleştiriyor

Sivas’ta İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından oluşturulan Öğretmenler Tiyatro Topluluğu öğrencilerinin karşısında ’Bir Fetih Rüyası’ adlı oyunu sergiledi. Yıllardır hayalini kurdukları tiyatro sahnesine çıkan öğretmenlerin sahnedeki performansı seyircilerden tam not aldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ve 15 öğretmenden oluşan Öğretmenler Tiyatro Topluluğu Prof. Dr. Necati Erşen Sosyal Bilimler Lisesinde sahne aldı. Bugüne kadar 7 farklı oyun sergileyen öğretmenler İstanbul’un Fethi’ni konu alan ’Bir Fetih Rüyası’ adlı oyunu sahneledi. Okulun konferans salonunda sergilenen oyunda öğretmenlerin tiyatro sahnesindeki performansı göz doldurdu.

Öğretmenler Tiyatro Topluluğu’nun yönetmenliğini yapan 22 yıllık öğretmen Yaşar Yılmaz, "Öğretmenler tiyatro topluluğunu biz geçen yıl kurduk. Milli Eğitim Müdürlüğümüz böyle bir vazife önerdi biz de kabul ettik. Ardından ise Sivas’ta ki öğretmen arkadaşlardan bir tiyatro topluluğu kurduk. İlk sezonda 3 oyun bu sezon 4 oyun toplam 7 oyun sergiledik. Tabi ki öğretmenler tiyatro topluluğu benim yaklaşık 22 yıllık öğretmenlik hayatımda gerçekleştirmek istediğim en büyük hayalimdi. Ekibimiz de oyuncu sayısı oyunlara göre değişiyor. Bazen 15 kişi ile oynuyoruz hikayenin konusuna göre bazen 10 kişi ile şuan ise 6 kişi ile oyunumuzu oynayacağız. Öğretmenler arkadaşlar hem sınıfta ders anlatıyorlar hem de burada izleyiciye hikayeler anlatıyorlar" ifadelerini kullandı.

Tiyatro oyuncularından 16 yıllık öğretmen Hasan Doğan ise, "Tiyatro topluluğuna girmekten çok mutluyum. Bu benim yıllardır hayalimdi. Geçmişte ufak tefek oyunlar oynadık ama gerçek bir oyun oynamak bu güne nasipmiş. Milli Eğitim Müdürlüğümüz böyle bir duyuru yapınca bizde başvurmak istedik. 16 yıldır öğretmenim ve bu benim için büyük bir hayaldi. Bu hayali gerçekleştirdiğim için çok mutluyum." dedi.