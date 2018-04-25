ORAN yönetim kurulu Nisan ayı toplantısını yaptı

ORTA Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) Nisan ayı toplantısını Sivas’ta yaptı.

Sivas Valiliği Vali Muammer Bey Toplantı Salonu’ndaki toplantıda konuşan ORAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç,"ORAN olarak tanıtıma önem veriyoruz. Bölgenin geleceğine inandığım konulardan bir tanesi sağlık turizmidir. Bu alanda yapılacak fuarlara katılım önemlidir. Bugün Sivas için güzel bir gündü. İŞGEM’in açılmış olması ihracata yönelik bir bakıma AR-GE yapan firmaların alt yapısının desteklendiği İŞGEM’in Sivas’a hayırlı olmasını diliyorum. Sivas’ta Abdülhamit zamanında yapılan sanayi mektebinin kent müzesi haline getirebilmesi için mimari çalışmalar devam ediyor. Bunların hepsi bittiğinde ORAN’ın desteğiyle üç vilayetimizde belli bir hareketlilik olacak. Fizibilite desteği bakanlık tarafından veriliyor. Kar amacı gütmeyen kuruluşlara 200 bin liraya kadar destek verilecek. Teknik destek programı ile kar amacı gütmeyen kuruluşlara 1.5 milyon liraya yakın destek verilecek. Bu çerçevede önümüzdeki ay içerisinde de KOBİ’lere vereceğimiz destekler açıklanacak. Bu kapsamda çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Toplantıya Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Sivas Valisi Davut Gül, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Sivas İl Genel Meclis Başkanı Sedat Özata, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Yıldırım ve diğer ilgililer katıldı.