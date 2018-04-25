SİVAS:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

25 Nisan 2018 Çarşamba 15:49

ORAN yönetim kurulu Nisan ayı toplantısını yaptı

ORTA Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) Nisan ayı toplantısını Sivas’ta yaptı.Sivas Valiliği Vali Muammer Bey Toplantı Salonu’ndaki toplantıda konuşan ORAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç,"ORAN olarak tanıtıma önem...

ORAN yönetim kurulu Nisan ayı toplantısını yaptı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

ORTA Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) Nisan ayı toplantısını Sivas’ta yaptı.

Sivas Valiliği Vali Muammer Bey Toplantı Salonu’ndaki toplantıda konuşan ORAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç,"ORAN olarak tanıtıma önem veriyoruz. Bölgenin geleceğine inandığım konulardan bir tanesi sağlık turizmidir. Bu alanda yapılacak fuarlara katılım önemlidir. Bugün Sivas için güzel bir gündü. İŞGEM’in açılmış olması ihracata yönelik bir bakıma AR-GE yapan firmaların alt yapısının desteklendiği İŞGEM’in Sivas’a hayırlı olmasını diliyorum. Sivas’ta Abdülhamit zamanında yapılan sanayi mektebinin kent müzesi haline getirebilmesi için mimari çalışmalar devam ediyor. Bunların hepsi bittiğinde ORAN’ın desteğiyle üç vilayetimizde belli bir hareketlilik olacak. Fizibilite desteği bakanlık tarafından veriliyor. Kar amacı gütmeyen kuruluşlara 200 bin liraya kadar destek verilecek. Teknik destek programı ile kar amacı gütmeyen kuruluşlara 1.5 milyon liraya yakın destek verilecek. Bu çerçevede önümüzdeki ay içerisinde de KOBİ’lere vereceğimiz destekler açıklanacak. Bu kapsamda çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Toplantıya Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Sivas Valisi Davut Gül, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Sivas İl Genel Meclis Başkanı Sedat Özata, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Yıldırım ve diğer ilgililer katıldı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku