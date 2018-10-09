Oyun oynarken balkondan düşen bebek yaralandı

Sivas’ta oyun oynarken birinci kattaki evlerinin balkonundan düşen 1 yaşındaki bebek, yaralandı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Emek Mahallesi’nde meydana geldi. Annesinin evde temizlik yaptığı sırada birinci kattaki balkona çıkarak oyun oynayan 1 yaşındaki Ramazan Aslan, balkondan aşağı düştü. Bebeğin düştüğünü görenler durumu aileye ve 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralı bebek, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Ramazan bebeğin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.