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09 Ekim 2018 Salı 11:09

Salıncaktan düşen genç 12 gün sonra öldü

Sivas’ın Zara ilçesinde 12 gün önce salıncaktan düşerek yaralanan genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.Olay, 25 Eylül günü Zara ilçesinde meydana geldi. Askere gitmeye hazırlandığı öğrenilen Fadime ve Hasan Hüseyin Özkan...

Salıncaktan düşen genç 12 gün sonra öldü
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Sivas’ın Zara ilçesinde 12 gün önce salıncaktan düşerek yaralanan genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 25 Eylül günü Zara ilçesinde meydana geldi. Askere gitmeye hazırlandığı öğrenilen Fadime ve Hasan Hüseyin Özkan çiftinin 5 çocuğundan en büyüğü olan 21 yaşındaki Özkan Kavak, kardeşi ve arkadaşlarıyla ilçede bulunan Kızılırmak Parkı’na gitti. Parkta salıncağa binen Kavak, ayağının kaymasıyla salıncakla zincir arasındaki boşluğa düşüp sıkıştı. Bu sırada salıncağın demiri de Kavak’ın başına çarptı. Kavak’ın sıkıştığını görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Zara Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kavak, ilk müdahalesinin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk edildi. Ortopedi servisinde tedavi altına alınan genç, tüm müdahalelere rağmen 12 gün sonra yaşam savaşını kaybetti. Kavak’ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ilçeye bağlı Pazarcık köyünde toprağa verildi.
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