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15 Ekim 2018 Pazartesi 10:58

Sivas Barosu Başkanlığı’na Hacı Yılmaz Demir seçildi

Sivas Barosu’nda 3 adayın yarıştığı genel kurulda 115 oy alan Hacı Yılmaz Demir yeni başkan seçildi.Sivas Barosu olağan genel kurul seçimleri Sivas Barosu Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirildi. 3 adayın yarıştığı seçimlerde 339 oy...

Sivas Barosu Başkanlığı'na Hacı Yılmaz Demir seçildi
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Sivas Barosu’nda 3 adayın yarıştığı genel kurulda 115 oy alan Hacı Yılmaz Demir yeni başkan seçildi.

Sivas Barosu olağan genel kurul seçimleri Sivas Barosu Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirildi. 3 adayın yarıştığı seçimlerde 339 oy kullanıldı. Kullanılan oylardan 328’i geçerli sayıldı. Adaylardan Avukat Erhan Demirhan 100 oy alırken, mevcut başkan Hakan Bahadır 113 oy aldı. Avukat Hacı Yılmaz Demir ise 115 oy alarak kesin olmayan sonuçlara göre yeni başkan seçildi.

Sonuçların kesinleşmesinin ardından Hacı Yılmaz Demir, Sivas Barosu başkanlığı görevine başlayacak.
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