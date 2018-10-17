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17 Ekim 2018 Çarşamba 13:46

Sivas Barosu’na seçilen Demir görevine başladı

Sivas Baro Başkanlığı’na seçilen Hacı Yılmaz Demir devir, teslim töreninin ardından görevine başladı.Sivas Barosu’nda yapılan 3 adayın yarıştığı olağan genel kurulun ardından başkanlığına Hacı Yılmaz Demir’in seçilmesinin...

Sivas Barosu'na seçilen Demir görevine başladı
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Sivas Baro Başkanlığı’na seçilen Hacı Yılmaz Demir devir, teslim töreninin ardından görevine başladı.

Sivas Barosu’nda yapılan 3 adayın yarıştığı olağan genel kurulun ardından başkanlığına Hacı Yılmaz Demir’in seçilmesinin ardında baroda devir teslim töreni gerçekleştirildi. Adliye binasındaki baro odasında düzenlenen törene avukatlar katıldı. Törende konuşan Demir,"Bu bir bayrak yarışı. Güzel ve onurlu bir makama talip olduk ve güzel bir neticeyle sonuçlandırdık. Biz sloganımızda önce Sivas Barosu olarak yola çıkmıştık. İnşallah Sivas Barosu kimliğini baromuzda bütün meslektaşlarımıza, bütün kurumlar ve adliyeler nezdinde olsun baromuzun bu kurumsal kimliğini ön plana çıkarmaya çalışacağız. Hedeflerimiz var, projelerimiz var. İnşallah onları gerçekleştirmek bize nasip olur. Birazdan devir teslim törenini yapacağız. Baro başkanımız Hakan beye tebriklerimizi ileteceğiz" dedi.

Görevini devreden Hakan Bahadır da 4 yıla yakın süredir görevlerini layıkıyla yerine getirdiklerini ifade ederek "Biz bu bayrağı 3,5-4 yıllık bir süreçte almıştık. Layıkıyla sürecimizi tamamladık. Bu süreçte yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım, diğer kurul üyesi arkadaşlarım, hepsi çok ciddi katkılar verdiler. Bizden sonra yönetimi alan sayın başkan ve yönetim kuruluna başarılar diliyorum. İnşallah baromuzu daha iyi yerlere getirirler" diye konuştu.
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