Sivas Belediyesi ağaçları naklediyor

Sivas Belediyesi, Kale Projesi kapsamında yıkımı gerçekleştirilen Selçuk Ortaokulu ve bölgede yıkılan diğer binaların arasında kalan ağaçları kesmek yerine başka yerlere naklediliyor.Yıkılan binaların arasında atıl durumda kalan yüzlerce...

Sivas Belediyesi, Kale Projesi kapsamında yıkımı gerçekleştirilen Selçuk Ortaokulu ve bölgede yıkılan diğer binaların arasında kalan ağaçları kesmek yerine başka yerlere naklediliyor.

Yıkılan binaların arasında atıl durumda kalan yüzlerce ağaç, çalışan iş makinelerinden dolayı hem zarar görmemesi hem de başka bir yerde yaşatılması amacıyla Paşabahçe’ye yeni yapılan sosyal tesislerin etrafını süsleyecek. Uyguladığı çevre projeleri ile adından söz ettiren Sivas Belediyesi, Düzenli Çöp Depolama Sahası, Atık Su Arıtma ve İçme Suyu Arıtma Tesisleri, milyonlarca yeşili her yıl toprakla buluşturması gibi çalışmalarıyla örnek belediyeler arasında yer alıyor.

Bu hizmetlerinin yanı sıra Sivas Belediyesi birçok kişinin dikip yetiştirdiği nitelikli ağaçları da uygun alanlara naklederek koruyor.