SİVAS:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

25 Nisan 2018 Çarşamba 15:54

Sivas Belediyesi ağaçları naklediyor

Sivas Belediyesi, Kale Projesi kapsamında yıkımı gerçekleştirilen Selçuk Ortaokulu ve bölgede yıkılan diğer binaların arasında kalan ağaçları kesmek yerine başka yerlere naklediliyor.Yıkılan binaların arasında atıl durumda kalan yüzlerce...

Sivas Belediyesi ağaçları naklediyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Sivas Belediyesi, Kale Projesi kapsamında yıkımı gerçekleştirilen Selçuk Ortaokulu ve bölgede yıkılan diğer binaların arasında kalan ağaçları kesmek yerine başka yerlere naklediliyor.

Yıkılan binaların arasında atıl durumda kalan yüzlerce ağaç, çalışan iş makinelerinden dolayı hem zarar görmemesi hem de başka bir yerde yaşatılması amacıyla Paşabahçe’ye yeni yapılan sosyal tesislerin etrafını süsleyecek. Uyguladığı çevre projeleri ile adından söz ettiren Sivas Belediyesi, Düzenli Çöp Depolama Sahası, Atık Su Arıtma ve İçme Suyu Arıtma Tesisleri, milyonlarca yeşili her yıl toprakla buluşturması gibi çalışmalarıyla örnek belediyeler arasında yer alıyor.

Bu hizmetlerinin yanı sıra Sivas Belediyesi birçok kişinin dikip yetiştirdiği nitelikli ağaçları da uygun alanlara naklederek koruyor.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku