Sivas Belediyesi başkanlık makamını mahallelere taşıyor

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın Mahalle Buluşmaları’na devam ediyor. Başkan Aydın ve belediye yönetimi Cuma Pazarı Bölgesi’nde bulunan İstiklal, Dört Eylül, Tuzlugöl ve Kümbet Mahalle sakinleri ile bir araya geldi.Mahalle Buluşması’na...

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın Mahalle Buluşmaları’na devam ediyor. Başkan Aydın ve belediye yönetimi Cuma Pazarı Bölgesi’nde bulunan İstiklal, Dört Eylül, Tuzlugöl ve Kümbet Mahalle sakinleri ile bir araya geldi.

Mahalle Buluşması’na Başkan Aydın’ın yanı sıra AK Parti İl Başkanı Hakan Aksu, Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Duman, Kümbet Mahallesi Muhtarı Recep Değerli, İstiklal Mahallesi Muhtarı Cemalettin Arslan, Dört Eylül Mahallesi Muhtarı Numan Kaya, Tuzlugöl Mahallesi Muhtarı Mesut Erbaş, Karşıyaka Mahallesi Muhtarı Çetin Aydın ile Muhtarlar Derneği Başkanı Turan Koç da katıldı.

Belediye Başkanı Sami Aydın 2004 öncesi Sivas’ın genel durumunu özetleyerek,"Rabbime şükürler olsun ki; bugün sizlerin karşısında alnımız açık başımız dik olarak bulunuyoruz. Bu şehrin çok sorunları vardı, 2004’te ilk aday olduğum zaman Karşıyaka muhtarı karşımda, ’köprü köprü’ der dururdu. Sivas’ın havası tamamen kirli, sağlığı tehdit eder boyuttaydı. Ev hanımlarımız daha iyi bilir, sularımız haftanın 3 günü, 4 günü kesik olurdu. Alt yapımız tamamen tahrip olmuştu. Şehirde yeşil alan diyecek bir tane düzenli parkımız yoktu. Bu sorunların hepsini giderdik. Karşıyaka’ya Osmanlı’dan sonra ilk köprüyü yaptık. Kızılırmak üzerinde bir köprü vardı, oda tarihi köprüydü. Bu dönemde 4 köprü inşa ettik. Sivas’ta hava kirliliğini bitirdik. Haftada 4 gün su akmayan evlerde düzenli su akışını sağladık. Bununla da yetinmedik, suyun kalitesini artırdık. Bundan sonraki süreçte gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla musluklardan damacana su kalitesinde su akışını sağlayacağız" dedi.

Başkan Aydın,"Sivas’ta Cıbıllar Parkı vardı. Öyle bölge parkları, mesire alanları, bu tür şeyler Sivas için çok lükstü. Belediyeler bırakın yapmayı, planlamak cesareti bile bulamıyordu. Biz geldikten sonra bu çalışmaların tamamını gerçekleştirdik. Şehir merkezinde bölge parkları, her alanda mesire alanlarına bu dönemde kavuştuk" şeklinde konuştu.

Başkan Aydın buluşmanın gerçekleştirildiği Cuma Pazarı’nda uygulanan projeyi de hatırlatarak,"Hatırlayın Cuma Pazarı, eskiden pazarlar cadde üzerine kurulurdu, tozdan geçilmezdi. Esnafımız elini yıkayacak lavabo bulamazdı, insani ihtiyaçlarını karşılayacak yer bulamazdı. Modern pazarlar yapıyoruz, ilki burasıdır. Sadece pazar mı, hayır. Haftanın bir günü pazar, diğer günleri bölge otoparkı, kurban bayramlarında kurban kesim yeri, diğer zamanlarda mahallemizin ortak kullanım alanı, sosyal alanı... Şimdi ikincisi olan cumartesi pazarı da bitiyor." ifadelerini kullandı.